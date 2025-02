Tram linea rossa, le modifiche alla viabilità in Santa Viola per consentire una migliore fluidificazione del traffico

Dopo le assemblee con i residenti delle scorse settimane, il monitoraggio della Polizia locale e del Settore Mobilità, e un confronto con il Quartiere, il Comune ha deciso alcune modifiche di sensi di marcia nell’area del cantiere tram in zona Santa Viola per consentire una migliore fluidificazione del traffico delle cittadine e dei cittadini che abitano quel comparto.

Domani usciranno le ordinanze ed entro una settimana verranno disposti alcuni cambi di direzione di marcia nelle vie: Angelo Piò, Milliario, Mantegna e Menganti.

Questa misura avrà carattere temporaneo in attesa che via Emilia Ponente ritorni a doppio senso di marcia. Contestualmente l’ultimo tratto di via Speranza verrà reso a doppio senso pertanto, chi proviene da via Decumana o dalla stessa via Speranza potrà inserirsi sulla via Emilia.