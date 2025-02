Torna il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo

Il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo torna per la sua 54ª edizione con due giornate di festa in programma il 2 e il 9 marzo 2025. L’evento, che rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità, animerà le strade del paese con la sfilata dei carri allegorici, accompagnata da musica, animazione e intrattenimento per tutte le età.

A partire dalle 14:15 di entrambe le domeniche, i carri sfileranno lungo le arterie della frazione, coinvolgendo il pubblico con il tradizionale lancio di caramelle e gadget. Alla conduzione dell’evento saranno Sonny & Ellen, mentre il sottofondo musicale sarà curato da DJ El Rumbero. Non mancheranno stand gastronomici con gnocco fritto e un’area con giostre per il divertimento di grandi e piccoli. Quest’anno la manifestazione vedrà anche la partecipazione della società carnevalesca “La Fiacca”, che celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività nel Carnevale. L’ingresso è gratuito e, in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato alle domeniche successive.

I carri allegorici saranno: la banda di Mat & trampolai con “I pompir Matt”, la Fiacca con “Dis…Pirati dei Caraibi”, Chi Divers con “Chicchiri…Chi Divers”, i Sdaz con “Aprés Ski”, gli Intoccabili con “I coriandoli in festa”, la Parrocchia di Calcara con “Calcara nello spazio”, il Gatto e la Volpe con “Quelli del Kiwi” e Xmasfest con “Hotel Transilvania”. Parteciperanno anche i gruppi a piedi dei 3p Junior a tema “i Vichingi…il ritorno”, i Bears Brothers a tema “Piumarells e Zdourazz” e il Gruppo Scuola a tema “Inside Out”. Prenderanno parte alla manifestazione anche il Gruppo Folkloristico ballerini e Frustatori.

«Anche quest’anno non possiamo che supportare, come Amministrazione, questo immancabile appuntamento di festa e comunità, rigorosamente gratuito e dedicato a cittadini e cittadine di ogni fascia d’età. Un evento che da oltre mezzo secolo accompagna il nostro territorio e che richiama un sempre crescente interesse anche da fuori. Come sempre l’iniziativa si snoderà in due giornate, che ci permetteranno di ammirare le ultime splendide creazioni delle società del Carnevale di Piumazzo e di passare qualche momento in compagnia all’insegna del divertimento e della spensieratezza», commenta il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

«Il Carnevale di Piumazzo è un momento di aggregazione e di festa che coinvolge l’intera comunità, un’occasione per celebrare la creatività e la tradizione. La partecipazione della società “La Fiacca” nel suo cinquantesimo anniversario aggiunge un valore speciale a questa edizione, rafforzando il legame tra passato e presente della nostra manifestazione», aggiunge l’assessore agli Eventi, Silvia Cantoni.