Si presenta in Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno ma è destinatario di un ordine di carcerazione: arrestato a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

L’uomo, richiedente protezione internazionale, si è presentato il 25 febbraio scorso presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In esito ad accertamenti è emerso che il 30enne deve espiare una pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, commesso il 7 marzo 2018 a Roma.

Al termine delle incombenze di rito l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.