Pubblica illuminazione Formigine: oltre 25 gli interventi sui pali del territorio eseguiti e programmati queste settimane

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Formigine. Gli interventi hanno riguardato il ripristino di pali danneggiati da sinistri stradali: tre pali a Casinalbo nei pressi della rotatoria Giardini – Monzani, un palo in via Brescia sempre a Casinalbo, un palo in uscita dalla rotatoria sulla Nuova Estense a Colombaro in uscita verso Castelnuovo, due pali sulla strada Mazzacavallo fra Corlo e Magreta. Inoltre, sono stati sostituiti cinque punti luce di arredo urbano a Casinalbo, nella zona del centro a ridosso di via Giardini e in adiacenza all’edificio Ca’ Longa.

Nella frazione di Casinalbo, si è completata la rimozione di pali in cemento della vecchia pubblica illuminazione dismessa, privi di ogni collegamento elettrico e punto luce, alcuni dei quali collocati all’interno di proprietà private. Intervento analogo, ma più complesso, è stato eseguito a Corlo in via Edison, con lo spostamento di un palo dell’illuminazione stradale tuttora in uso, che era collocato all’interno di una proprietà privata e interferiva con l’accesso carrabile alla stessa. Sempre a Corlo, il punto luce al centro della rotatoria fra via Battezzate e via Corletto è stato potenziato, sostituendo l’armatura singola presente con una tripla. Nella Frazione di Colombaro è in fase di ultimazione l’intervento di ripristino dell’esistente illuminazione della Pieve, in attesa di un più complesso intervento di recupero dell’edificio storico adiacente. A Formigine, è stata completata l’illuminazione del parcheggio pubblico a ridosso di piazza Italia, aggiungendo due punti luce a servizio dell’area. Lo stesso dicasi per via Pascoli, con l’aggiunta di due nuovi punti luce in un tratto di strada su cui continua la numerazione interna per circa 50 metri rispetto alla viabilità principale. Sono inoltre stati installati tre punti luce a ridosso del percorso ciclopedonale che attraversa il parchetto di via Pincelli – via Gobetti, in cui era già presente la predisposizione delle infrastrutture, ma per il completamento della quale si era in attesa del reperimento delle risorse economiche necessarie. Sempre a Formigine, è in fase di realizzazione la posa di un nuovo punto luce nel parco dedicato ai Ragazzi di Villa Emma, che andrà a potenziare l’illuminazione della zona giochi inaugurata pochi mesi fa. E’ stata potenziata l’illuminazione all’intersezione fra via Gramsci e via Puccini che risultava carente per il tipo di viabilità che interessa lo specifico punto. Inoltre, a seguito dell’attività di verifica anticorrosione e stabilità che periodicamente viene effettuata sui pali di illuminazione pubblica è stata predisposta la sostituzione di dieci pali in varie zone del territorio comunale. Complessivamente gli interventi eseguiti e programmati in questi giorni valgono circa 80mila euro complessivi, su due stralci.