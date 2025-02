Lazzaretto, completata la nuova linea di alta tensione interrata, al via la rimozione dei tralicci

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione del Lazzaretto è stata completata, da parte di Terna Rete Italia, la nuova linea di alta tensione interrata che va da via Agucchi fino alla Cabina Primaria di via della Beverara, utilizzando il percorso ferroviario dismesso e passando al di sotto delle strade esistenti (nuova Roveretolo – via del Pane – via Vasco de Gama – via Marco Polo).

L’infrastruttura è parte della linea ad alta tensione a 132 kV Martignone – Battiferro.

Con l’attivazione di questa nuova linea, prevista nel Piano del Lazzaretto e finanziata con gli oneri di urbanizzazione, è iniziata in questo mese la dismissione della linea aerea di alta tensione a 132 kV che porterà all’eliminazione dei tralicci e dei rispettivi conduttori del tratto aereo tra Martignone e Battiferro che da via Agucchi attraversa per circa 2 km il Quartiere Navile da est a ovest, fino alla Cabina Primaria di via della Beverara.

Ad oggi sono stati già rimossi tutti i conduttori e sono stati demoliti cinque sostegni.

Il costo complessivo preventivato per le operazioni di interramento dell’elettrodotto in fase di completamento (“Variante in cavo interrato A”) è di oltre 7 milioni di euro.

L’interramento della linea porterà a miglioramenti in termini paesaggistici e ambientali nelle aree interessate dall’intervento, sia grazie all’eliminazione alla vista dei tralicci, con relativo miglioramento dell’impatto visivo, sia con la riduzione delle fasce di rispetto dei campi elettromagnetici, che dopo l’interramento si circoscrivono a qualche metro rispetto all’asse della nuova linea interrata.

Anche le fasce di asservimento si ridurranno e, rispetto alle linee aeree, consentiranno ad esempio di poter piantumare con alberature le aree circostanti all’asse della linea, allargando quindi la superficie a disposizione.