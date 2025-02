L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ambasciatore dell’Italia e delle sue eccellenze nel mondo con il calendario di eventi 2025

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ambasciatore dell’Italia e delle sue eccellenze nel mondo. Grazie al calendario di eventi 2025 che è stato presentato oggi a Roma, presso il Palazzo della Farnesina, in occasione dell’iniziativa “Imola e Made in Italy: dove sport, motori e musica incontrano il mondo”.

Appuntamenti di grande richiamo internazionale tra i quali anche alcune manifestazioni sportive sostenute dalla Regione Emilia-Romagna come il Gran Premio di Formula 1, il World Endurance Championship (WEC), la tappa conclusiva del Giro d’Italia Women, il Campionato italiano di Duathlon Sprint.

“L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è uno dei simboli dell’Emilia-Romagna nel mondo. Un luogo in cui la passione per lo sport incontra quella per i motori tipica di questa terra e una tradizione illustre si salda con un presente fatto di capacità di innovare- afferma l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni- Siamo orgogliosi che questo circuito così prestigioso sia stato scelto come strumento di promozione del Paese e dei suoi territori. Un riconoscimento che va anche a tutta la Motor Valley emiliano-romagnola e premia le nostre politiche per lo sport. E siamo orgogliosi di dare il nostro contributo, sostenendo alcuni appuntamenti sportivi di particolare prestigio che arricchiranno il calendario 2025 dell’Autodromo. Appuntamenti che, sono certa, non mancheranno di richiamare appassionati da tutto il mondo”.

Alla presentazione sono intervenuti il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani; il sindaco di Imola, Marco Panieri; il presidente dell’Istituto Commercio Estero, Matteo Zoppas; il coordinatore delle Politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi; il direttore dell’Autodromo di Imola Pietro Benvenuti e il CEO & General Manager di Dallara Automobili, Andrea Pontremoli.