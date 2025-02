In centro storico a Reggio nasce l’Hub urbano. Al via la raccolta di adesioni per ottenere il riconoscimento regionale

Si costituisce a Reggio Emilia, sulla base della normativa regionale, l’Hub urbano del centro storico per la sua valorizzazione in termini economici e sociali, culturali e di attrattività.

La giunta comunale ha infatti deliberato alcuni atti fondamentali che consentono di dare avvio al percorso, con forti connotazioni partecipative, di costituzione dell’Hub, vale a dire:

· la perimetrazione dell’Hub del centro storico, ovvero la definizione dell’area di 1,2 chilometri quadrati interna ai viali di Circonvallazione;

· l’avviso per la manifestazione d’interesse ad aderire all’accordo di partenariato con il Comune di Reggio Emilia, per la costituzione dello stesso Hub.

Tale Manifestazione d’interesse, che viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune a partire dal 28 febbraio 2025, è fondamentale per richiedere l’adesione all’Hub del centro storico da parte delle singole imprese, associazioni, comitati e altri soggetti interessati: le adesioni sono necessarie per richiedere il riconoscimento di Hub urbano alla Regione Emilia-Romagna. Si sottolinea che solo le imprese e le associazioni che hanno aderito all’Hub urbano potranno essere assegnatarie delle risorse regionali ai sensi della Legge regionale 12 del 2023.

Le adesioni potranno essere effettuate da venerdì 28 febbraio a sabato 15 marzo 2025 utilizzando i moduli caricati sul sito del Comune di Reggio Emilia, che dovranno essere inviati alle caselle di posta indicate.

Si precisa che l’adesione da parte di ulteriori soggetti pubblici e privati all’Accordo di partenariato sarà consentito anche dopo la presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’Hub o in seguito all’avvenuto riconoscimento.

La richiesta di riconoscimento dell’hub urbano del centro storico deve essere presentata in Regione dal Comune, quale capofila, entro il prossimo 31 marzo, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato fra lo stesso Comune e Associazioni di categoria del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, soggetti imprenditoriali insediati nell’area perimetrata (la maggior parte), in forma singola o aggregata quali associazioni di via, e altri soggetti pubblici e privati interessati, quali istituzioni, associazioni ed imprese di altri settori (culturali, ricettivi e altri).

“E’ un primo passaggio, l’avvio di un percorso con la città e per la città, in cui le Associazioni economiche, in particolare le più rappresentative del commercio, Confcommercio, CNA, Lapam Confartigianato e Confesercenti, e la Camera di commercio hanno già ed avranno un ruolo di primo piano, che ci accompagnerà nella costruzione dell’Hub urbano e che riguarda quella parte di Reggio più che mai patrimonio comune: il centro storico, la sua storia millenaria, che ci riguarda tutti, il suo presente non semplice e il suo futuro basato su opportunità da valorizzare, che ci chiamano in causa”, dichiara l’assessore a Economia urbana e Città storica, Stefania Bondavalli.

“Nella nostra come in altre città – aggiunge l’assessora – le aree poste al centro del tessuto urbano sono caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescere l’attrattività, rigenerare e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio. Su queste aree si concentrano la nostra attenzione e il nostro impegno: sono realtà stimolanti e decisive per tutta la città e i suoi abitanti”.

Fra l’Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria, conclude Bondavalli, “è in corso un proficuo confronto che porterà all’avvio in Regione della richiesta di riconoscimento finalizzati, fra l’altro, alla condivisione della perimetrazione dell’Hub urbano, basandosi in particolare sullo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Milano Dastu-Laboratorio Urb&Com sulla base delle caratteristiche dell’area e della consistenza commerciale”.

L’Hub urbano così perimetrato, si legge nella delibera, “rappresenta sia storicamente che morfologicamente un contesto di grande interesse ed unicità. Trattasi di un contesto rappresentativo e simbolico, con al suo interno eccellenze storico-architettoniche” e una varietà di usi, “che lo rendono un ambito altamente riconoscibile e attrattivo per gli abitanti così come per i visitatori”.