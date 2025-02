Due scrittrici e un giallista, al via Soliera d’Autore

Sarà la scrittrice siciliana Nadia Terranova a inaugurare martedì 4 marzo la terza edizione di “Soliera d’Autore”, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca Campori di Soliera, in collaborazione con Leonardo Luccone, direttore della Festa del Racconto 2024. In programma tre incontri con autori di rilievo del panorama letterario italiano, per offrire al pubblico l’opportunità di dialogare direttamente con gli scrittori e approfondire le loro opere. Gli incontri si svolgono presso il centro culturale Habitat di via Berlinguer 201. Oltre a essere una delle voci più interessanti della narrativa italiana contemporanea, Terranova collabora con diverse testate giornalistiche come la Repubblica, Il Foglio e Il Sole 24 Ore, dove scrive articoli di critica letteraria e recensioni di libri.

Martedì 4 marzo alle 21 la scrittrice presenterà “Quello che so di te”, l’ultimo romanzo pubblicato da Guanda. Il romanzo esplora i misteri e i silenzi che attraversano le generazioni all’interno di una famiglia. La protagonista, di fronte alla nascita della figlia, si confronta con la figura della bisnonna Venera, la cui storia è avvolta da segreti e ombre legate alla follia. Il romanzo invita il lettore a riflettere sul potere della memoria, sia individuale che collettiva, e sulla capacità di attraversarla per comprendere la propria identità. A condurre la serata sarà Leonardo Luccone.

La rassegna proseguirà giovedì 13 marzo, sempre alle 21 in Habitat, con la scrittrice Romana Petri, già autrice di titoli come “Rubare la notte” o “Figlio del lupo”. A Soliera Petri presenterà invece, dialogando con Francesco Rossetti, il suo ultimissimo lavoro appena uscito per Mondadori, “La ragazza di Savannah”, nel quale racconta la vita di Flannery O’ Connor, una delle più influenti scrittrici dello scorso secolo. Attraverso la sua storia, si esplorerà il complesso rapporto tra fede, scrittura e identità femminile, offrendo uno spaccato della vita di una donna che ha affrontato le sue sfide con coraggio e determinazione.

Il ciclo si concluderà giovedì 10 aprile, alle 21 in Habitat, quando pubblico e lettori potranno incontrare Piergiorgio Pulixi. Lo scrittore, uno dei nomi più noti tra i giovani giallisti italiani, presenterà “Se i gatti potessero parlare”, in uscita a marzo nelle librerie. Dopo il successo de “La libreria dei gatti neri”, Pulixi torna al personaggio del libraio Marzio Montecristo con, i suoi “investigatori del martedì” e, ovviamente, i due gatti neri, che dovranno confrontarsi con una mente raffinata e sapiente che sembra aver orchestrato il delitto perfetto. Condurrà Elena Valentini.

Tutte le serate di “Soliera d’autore” sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.