Domani, venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 20:00, presso la palestra dell’Oratorio Don Bosco, in via Pegolotti 4 a Guastalla, si terrà il Torneo Regionale Esordienti di Pugilato, manifestazione pugilistica a cura di Boxe Guastalla Paolo Motta.

In apertura, poco prima dell’inizio ufficiale, un incontro da non perdere: Zakaria Hilal, peso massimo della Boxe Guastalla, affronterà Laurent Nimbo dell’Accademia Pugilistica Modenese in un match fuori torneo (in programma alle ore 19.45 circa).