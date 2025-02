Carnevale e tante altre iniziative a Fiorano Modenese domenica 2 marzo

leDomenica 2 marzo arriva il Carnevale a Fiorano Modenese, a partire dalle ore 14 in piazza Falcone e Borsellino, a Spezzano, mercatino dei bambini, animazione, laboratorio, trucca-bimbi e stand alimentari. Verranno premiate le maschere più originali. L’iniziativa è organizzata dal Comitato genitori IC F. Bursi, in collaborazione con l’associazione Fiera di San Rocco e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle ore 14 alle ore 18.30, è prevista la chiusura totale al traffico, con divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli dei residenti) in via Statale tra la rotatoria con via 7 F.lli Cervi e via A. Cervi, via Nirano I tronco, in pratica nel tratto di strada antistante la piazza. La segnaletica evidenzierà i percorsi alternativi

Ma, nella prima domenica di marzo, sono previste altre iniziative sul territorio.

Al mini autodromo Jody Scheckter di via Antica Cava si corre, dal mattino, il 2º Trofeo Pietro Corradini, per mini car 1.8/1.10 nitro, 1.8 pancar, 1.10 elettrico, 1.8 rigida.

Al Castello di Spezzano sono visitabili gratuitamente, dalle 15 alle 19, le sale affrescate, il Museo della ceramica e la mostra tematica “Le piastrelle da piccole”.

Dalle 16 alle 18 una guida esperta accompagnerà i visitatori in una visita guidata gratuita alla Riserva naturale delle Salse di Nirano e sarà possibile visitare in autonomia le mostre tematiche a Cà Rossa e Cà Tassi.

Alle 17.00, presso il Centro culturale di Via Vittorio Veneto è in programma un nuovo appuntamento del Tè delle 5, con la presentazione del libro “L’amore moltiplica” di Gian Carlo Muzzarelli, intervistato da Tina de Falco, con letture di Franca Lovino e accompagnamento musicale del Maestro Gen Llukaci.

Alle 18.30, al cinema Astoria, il film “Io sono la fine del mondo” con Angelina Jolie.