Ancora un furto con spaccata in bar a Reggio Emilia

Nella notte, poco dopo le 3.00, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in città, in via Martiri di Cervarolo, a seguito della segnalazione di un furto consumato all’interno del Bar Art Cafè. I militari hanno accertato che ignoti ladri, utilizzando un tombino in ghisa, avevano infranto la vetrata del bar, introducendosi all’interno dell’attività commerciale ed asportando le monete dal registratore di cassa. Tra i danni causati per compiere il furto e il fondo cassa sottratto, il danno complessivo è in corso di inventario. I Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del reato di furto aggravato.