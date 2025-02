Al via i lavori di restauro della Torre Civica di Guastalla

A oltre un anno dal lancio del progetto Art-Bonus “Tutti per il Campanón”, finalizzato al restauro della Torre Civica di Guastalla, si parte. Ieri è stato ufficialmente aperto il cantiere per realizzare il primo stralcio di lavori, iniziando con le indagini sulla struttura lignea e la carpenteria metallica delle campane e della camera dell’orologio per la Soprintendenza ai Beni Culturali; a seguire, l’intervento manutentivo alle tre campane e relativa incastellatura lignea.

L’inizio dei lavori è reso possibile grazie alle donazioni ricevute nell’ambito della campagna nazionale di crowfounding Art Bonus partita a novembre 2023 durante il mandato dell’ex sindaco Camilla Verona. Ad oggi sono giunti al Comune di Guastalla oltre 46mila euro di erogazioni da parte di privati cittadini e aziende del territorio, ai quali si aggiungono 30mila euro di sponsorizzazione da parte di Iren.

L’intervento completo (per un importo complessivo di circa 170 mila euro) prevede, inoltre, di migliorare e favorire l’accessibilità – in sicurezza – dei percorsi verticali (corpi scale), che articolano la composizione architettonica degli spazi interni alla Torre, da terra fino al belvedere, mediante l’inserimento di corrimano/parapetti metallici, unitamente all’adeguamento dell’illuminazione e impiantistica, alla messa in sicurezza degli apparati pittorici presenti nella sala principale al piano terra, con volta a crociera affrescata.

Il sindaco Paolo Dallasta, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, desidera ringraziare coloro che hanno voluto contribuire, con una libera donazione, a questa importante opera. Si tratta di un intervento di restauro straordinario che arriva a 300 anni dalla posa della prima pietra della Torre, quando il Consiglio Comunale di allora decise di farsi carico della costruzione di questo edificio pubblico attraverso la partecipazione della comunità.

“Anche oggi i cittadini possono, con lo stesso spirito e senso di appartenenza, partecipare e prendersi cura del Campanón, quale luogo della storia e dell’identità di Guastalla” spiega Dallasta “Non ci si deve sentire obbligati a contribuire con grandi somme. Si possono donare anche piccoli importi, come è successo finora. Ognuno dona ciò che vuole e ciò che può”.

Un aspetto, quello della partecipazione, che sta a cuore anche al vice sindaco Chiara Lanzoni, con delega a lavori pubblici e patrimonio del Comune di Guastalla, la quale sottolinea l’importanza di coinvolgere i cittadini nella cura della città, come è già successo in occasione di altre progettazioni partecipative nelle frazioni. L’architetto Lanzoni conosce bene il tema Torre Civca perché ha iniziato ad occuparsene fin dal 2014 nell’ambito dei lavori del post sisma che furono terminati nel 2018 quando il Campanón fu riaperto con una inaugurazione pubblica. “Continuiamo a prenderci cura del patrimonio culturale della nostra città, non solo nei momenti di emergenza, per migliorare la vivibilità e onorare la sua storia ma anche per aumentare la capacità attrattiva di Guastalla dal punto di vista turistico, come sta avvenendo da qualche anno a questa parte” ha commentato commentato la vice Lanzoni.

“TUTTI X ILCAMPANÓN”

La campagna Art Bonus “TUTTI X IL CAMPANÓN” è stata lanciata a novembre 2023 per raccogliere fondi a sostegno del progetto di restauro di un luogo simbolo di Guastalla, pensato come progetto della comunità intera con l’opportunità per ogni cittadino di diventare mecenate di tale intervento attraverso un’erogazione liberale che consente di ottenere benefici fiscali non trascurabili, ossia un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.

Per sostenere il progetto di Guastalla “Torre Civica Campanón”: https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?query=guastalla

L’erogazione avviene tramite versamento indirizzato direttamente al Comune di Guastalla.