Storica svolta a Reggio Emilia: nasce la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri

Il SIM Carabinieri, primo sindacato dell’Arma per nascita e numero di iscritti, ha costituito la Segreteria Provinciale a Reggio Emilia, segnando una svolta storica per la città. Si tratta infatti del primo sindacato dell’Arma a costituire una segreteria provinciale nel reggiano. Il congresso si è tenuto martedì pomeriggio nella splendida cornice della Sala della Fondazione Manodori, presso Palazzo del Monte, concessa in via eccezionale dalla Fondazione. All’evento erano presenti i Segretari Nazionali Dino Caputo e Antonio Pirisi, il Segretario Generale Regionale SIM Carabinieri Emilia-Romagna Francesco Mutri e il Segretario Generale Regionale Aggiunto Claudio D’Egidio.

SIM Carabinieri: il punto di riferimento per i militari dell’Arma

SIM Carabinieri rappresenta la più grande e solida realtà sindacale italiana in ambito militare, nonché anche unico punto di riferimento per l’area negoziale dirigenti, affermandosi come l’unica associazione professionale a carattere sindacale rappresentativa per questa categoria con oltre il 10% dei dirigenti dell’Arma dei Carabinieri iscritti. Con i suoi oltre 14 mila Carabinieri aderenti, di ogni ordine e grado, SIM Carabinieri ha saputo negli anni acquisire e circondarsi di professionalità e competenze nei più svariati settori, garantendo così concreto supporto e sostegno a tutti i militari associati in ogni loro difficoltà ed esigenza: tutela legale attraverso la copertura di apposita polizza assicurativa compresa nel tesseramento, tutela in ambito disciplinare attraverso apposito dipartimento di settore, consulenze stipendiali, fiscali, e gestione dei colleghi che si avvicendano alla fase del congedo grazie all’apposito Dipartimento Trattamento Pensionistico e Stipendiale, fondo pensionistico complementare integrativo a sostegno dei militari in servizio attraverso la convenzione del Fondo Allianz “Insieme” con le condizioni economiche al momento più convenienti del mercato, come peraltro evidenziato in un recente articolo del Sole 24 ore. Inoltre, la copertura sanitaria è assicurata attraverso l’adesione gratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma di telemedicina Dr Feel, che garantisce le prestazioni di medici specialisti, pediatri compresi, h24 attraverso video consulti e prescrizioni mediche nonché il benessere psicofisico grazie al Dipartimento Psicologia che garantisce assistenza e consulenza psicologica gratuita e, se necessario, supporto psicoterapeutico con Contactu, la piattaforma online in grado di offrire a tutti gli iscritti la possibilità di accedere a una terapia professionale online e vivere meglio.

Tutela legale e nuove proposte normative per la sicurezza

L’importanza di garantirsi una solida base giuridica su cui improntare la sua eterogenea linea d’azione, ha portato il SIM Carabinieri a costituire il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi con a capo il Dott. Giuseppe Milano, Maresciallo Maggiore in servizio a Reggio Emilia, che al riguardo dichiara: “Come responsabile del Dipartimento Affari Giuridici non posso che essere soddisfatto dei numerosi risultati ottenuti, di cui molti colleghi hanno potuto direttamente beneficiare, soprattutto nell’ambito della consulenza legale e sul piano della tutela disciplinare. Settori che spesso costringono molti colleghi a dispendiose spese legali, ponendoli in condizioni di profondo disagio e isolamento, talvolta solo per aver adempiuto ai propri doveri in una professione sempre più complessa da gestire.” Milano ha poi aggiunto: “È anche per tali ragioni di tutela che proprio il mese scorso, come dipartimento, abbiamo depositato una proposta normativa, nell’ambito del DDL sicurezza tuttora in fase di analisi presso le istituzioni parlamentari, volta ad introdurre il nuovo reato di ‘Fuga Pericolosa’ all’interno dell’ordinamento giuridico, al fine di colmare un vuoto legislativo ormai inaccettabile.”

Questa proposta normativa è un esempio dell’impegno costante del SIM Carabinieri nel portare avanti iniziative legislative che migliorino concretamente le condizioni di sicurezza e di garanzia dei Carabinieri, per affrontare al meglio le problematiche quotidiane legate alla professione.

Elezione del Segretario Provinciale Generale e della nuova squadra

Nel corso della serata è stato eletto il Segretario Provinciale Generale Mario Napolitano, che verrà coadiuvato dal Segretario Aggiunto Gennaro Ottieri e dai segretari provinciali Stefano Ceci, Francesco Villani, Leonardo Varesi, Castellone Marilena, Giuseppe Basile e Corrado Solarino, nonché da Vincenzo Ruscillo per la specialità dei Carabinieri Forestali. I rappresentanti eletti sono tutti in servizio alle dipendenze del Comando Provinciale di Reggio Emilia, ad eccezione di Ruscillo, in forza al NIPAAF dei carabinieri forestali di Reggio Emilia. Anche la neo eletta rappresentanza provinciale reggiana del SIM Carabinieri, alla pari delle altre realtà provinciali già costituite, potrà garantirsi un importante spazio di intervento direttamente con le strutture di vertice del Sindacato, e ciò anche grazie alla presenza, a Reggio Emilia, di due importanti figure di riferimento dell’associazione: il segretario nazionale Luogotenente Antonio Pirisi, a capo del Dipartimento Stampa e Comunicazione, e il dirigente nazionale Maresciallo Maggiore Giuseppe Milano, responsabile del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi del SIM Carabinieri.

Già nell’anno appena trascorso sono stati raggiunti ottimi risultati a favore di tutti gli iscritti e, più in generale, di tutti i Carabinieri, a partire dagli importanti obiettivi raggiunti sul tema del rinnovo contrattuale e delle importanti convenzioni stipulate che, di fatto, si prestano a garantire un concreto sostegno e supporto anche sul piano economico e del benessere di tutti i militari. Mario Napolitano ha voluto in chiusura dei lavori ringraziare tutti i partecipanti, gli organi nazionali, regionali e delle altre province che hanno preso parte al Congresso, e ha affermato con sincero entusiasmo: “La nuova realtà reggiana del SIM si porrà a fianco di ciascun Carabiniere per fornirgli, con professionalità e competenza, quella assistenza e vicinanza che lo renderà più sereno e sicuro nel quotidiano assolvimento dei propri compiti, così da garantire un proficuo e costruttivo percorso nell’Arma dei Carabinieri, finalizzato a migliorare le condizioni del personale, base imprescindibile per una migliore efficienza istituzionale a vantaggio di tutta la comunità.”

Un sindacato vicino ai Carabinieri: servizi e formazione

In provincia di Reggio Emilia, con oltre 200 Carabinieri iscritti, il SIM Carabinieri si pone come prima realtà sindacale dell’Arma reggiana. Nei prossimi mesi, proprio in ambito provinciale reggiano, oltre a una serie di corsi di formazione e aggiornamento gratuiti per gli associati, il SIM Carabinieri, in linea con il motto sindacale “Mai Più Soli”, procederà a una serie di visite presso i vari reparti dell’Arma della provincia reggiana. L’obiettivo è entrare direttamente in contatto sia con i propri iscritti che con tutti i militari interessati a far parte dell’associazione sindacale, offrendo loro la possibilità di beneficiare dell’insieme di servizi, polizze e convenzioni appositamente stipulate.

Queste visite rappresenteranno anche un’importante occasione per individuare concretamente le esigenze più sentite all’interno della comunità locale e, allo stesso tempo, per avviare interlocuzioni con le istituzioni locali, politiche e no, affinché tali necessità possano trovare adeguate soluzioni. Inoltre, il SIM Carabinieri si impegnerà a confrontarsi con i sindacati delle altre forze di polizia, con l’obiettivo di individuare strategie comuni e promuovere interventi condivisi che possano migliorare le condizioni di lavoro e di benessere di tutti gli operatori della sicurezza. Perché garantire la sicurezza ai cittadini è un dovere, ma è anche un diritto poterlo fare nelle migliori condizioni possibili.

Efficienza, benessere e sicurezza: un obiettivo comune

Il segretario generale regionale Francesco Mutri ha posto particolare enfasi sull’importanza del principio di prossimità, che rappresenta un pilastro fondamentale per il SIM Carabinieri. Questo principio, infatti, affida ai Segretari Provinciali e di Sezione il compito di essere i primi punti di contatto con gli iscritti e con coloro che desiderano conoscere i servizi offerti dal sindacato. Mutri ha anche sottolineato l’esigenza di stabilire sedi fisiche nei comuni disponibili, previa sottoscrizione di appositi protocolli di legalità. Questo approccio consentirebbe di potenziare ulteriormente i servizi offerti agli iscritti, promuovendo al contempo la cultura della legalità sul territorio. Inoltre, ha evidenziato l’importanza di avviare un dialogo con le amministrazioni comunali per valutare possibili soluzioni abitative per i Carabinieri accasermati, con il duplice l’obiettivo: da una parte migliorare le condizioni di vita dei colleghi e dall’altra garantire maggiore recettività di forze ai reparti con l’0unico risultati di accrescere la sicurezza delle nostre comunità.

Il segretario ha chiarito che solo attraverso il miglioramento delle condizioni lavorative e abitative dei Carabinieri, sarà possibile garantire una maggiore efficienza dei reparti, a sua volta fondamentale per assicurare con maggiore efficacia la sicurezza dei cittadini. Mutri ha concluso ribadendo che la sinergia con le istituzioni locali è un elemento imprescindibile per il bene di tutti, poiché un ambiente di lavoro favorevole e ben strutturato per i militari si traduce direttamente in una maggiore sicurezza.