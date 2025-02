Novellara conquista il popolo nomade

Il popolo nomade quest’anno al Nomadincontro ha raggiunto le 10mila presenze. Una cifra notevole che, oltre al concerto e ai momenti dedicati alla band di Beppe Carletti, ha dimostrato grande interesse non solo per la musica di Augusto Daolio, ma anche per il suo paese. Novellara ha infatti deciso di aprire tutta la sua offerta culturale ai visitatori giunti sul territorio per l’evento dei Nomadi, con risultati davvero di grande rilievo.

Sono stati quasi mille i visitatori alla Mostra di Augusto Daolio in sala civica. Si contano invece in diverse centinaia le presenze all’Acetaia, al Museo dei Gonzaga e alla Mostra della Civiltà contadina. Grandi numeri, naturalmente, anche per il concerto in biblioteca che ha visto la sala riempirsi in ogni ordine di posto ospitando oltre 100 visitatori.

“I Nomadi e Augusto Daolio – ha commentato il sindaco di Novellara Simone Zarantonello – sono indubbiamente una grande forza attrattiva per il nostro territorio. Ma l’offerta culturale del Comune di Novellara, con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni e i suoi prodotti enogastronomici tipici, si rivela una grande scoperta per chi arriva per la prima volta ed un grande valore che Novellara ha messo a sistema e che non smette di stupire chi arriva per la prima volta e decide, inevitabilmente, di ritornare”.