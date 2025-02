Libri, l’esordio a 85 anni di Brunello Bulgarelli

Al via a Maranello una nuova rassegna dedicata ai libri e agli autori: la Biblioteca Mabic propone “Lib(e)ri di scrivere: Storie e narrazioni in biblioteca”, una serie di appuntamenti per scoprire nuovi libri e incontrare gli scrittori e le scrittrici. Si parte sabato 1 marzo alle ore 17 con Brunello Bulgarelli che presenta il suo libro “Belgio-Italia andata e ritorno. Un amore tra Maranello e Florenville” (Booktribù, 2025), in dialogo con Lucia Giovanardi Severi. Sarà presente Elisa Guidelli, coordinatrice editoriale.

Brunello Bulgarelli, residente a Maranello, ha debuttato come autore a 85 anni con il suo romanzo d’esordio “Belgio/Italia, Andata e Ritorno”. Un’opera che celebra l’amore maturo, l’amicizia e le seconde opportunità, dimostrando che non è mai troppo tardi per raccontare storie e vivere emozioni profonde. “Belgio/Italia, Andata e Ritorno” racconta una storia universale e senza tempo: un’amicizia nata a Milano che, coltivata a distanza e temprata dal tempo, si trasforma in uno splendido amore nella terza parte della vita. Attraverso le vicende di Brunello e Marie Claire, il romanzo esplora temi come la forza dei sentimenti, il coraggio di riscoprirsi e la capacità dell’amore di sbocciare anche nei momenti più inaspettati. Ingresso gratuito.