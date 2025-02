Il sindaco Fabio Testi ringrazia i Carabinieri per l’arresto del presunto autore dei furti sul territorio

L’Amministrazione Comunale di Correggio esprime il proprio plauso e la massima gratitudine ai Carabinieri per l’importante operazione che ha portato all’arresto del presunto autore di numerosi reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica. Grazie all’impegno e alla professionalità delle Forze dell’Ordine, è stato portato in carcere quello che si ritiene l’autore di una lunga serie di furti e rapine che hanno destato grande preoccupazione tra i cittadini.

“L’arresto di questo individuo, il terzo negli ultimi mesi di sospettati per reati simili, – ha dichiarato Fabio Testi, Sindaco di Correggio – rappresenta una risposta concreta alla richiesta di sicurezza della nostra comunità. Voglio ringraziare i Carabinieri per il lavoro svolto con dedizione e determinazione, così come la Prefettura e la Procura di Reggio Emilia per il coordinamento efficace delle indagini. L’operato delle Forze dell’Ordine dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni per garantire la tutela dei cittadini e il rispetto della legalità”.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare con attenzione la situazione e a collaborare attivamente con le autorità competenti per rafforzare ulteriormente la sicurezza del territorio. Si rinnova, inoltre, l’invito alla cittadinanza a segnalare alle Forze dell’Ordine qualsiasi situazione sospetta, affinché si possa prevenire e contrastare con efficacia ogni forma di criminalità.