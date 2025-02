“I valori ci premiano”, la nuova raccolta punti Coop

È stato presentato il catalogo 2025 dei vantaggi e dei premi riservati ai soci di Coop Alleanza 3.0. Un catalogo vastissimo – sono oltre 400 le convenzioni dedicate ai titolari della carta socio – e costruito come sempre attorno ai concetti della convenienza, della solidarietà e dello stile ma, quest’anno, con uno sguardo particolarmente attento alla cultura e allo svago.

Una raccolta di punti che si trasforma a seconda delle esigenze di soci e socie. Grazie alla raccolta Coop 2025, sono i soci e le socie a decidere come impiegare i punti che si accumulano con la spesa: è infatti possibile trasformarli in buoni sconto o in risparmio sull’acquisto di beni e servizi offerti dai partner Coop in moltissimi ambiti, dalla cura della persona a quella della casa e degli animali domestici; senza dimenticare offerte specifiche per la mobilità o l’assistenza agli anziani.

Il vantaggio di essere soci: sconti su spesa, salute, viaggi e… Ci sono vantaggi che non hanno bisogno di punti, per poterli ottenere è sufficiente essere soci: è il caso degli sconti che la Cooperativa garantisce a tutti i titolari di carta socio sulla spesa online, su una selezione di libri presso le Librerie.Coop, sulle prestazioni sanitarie offerte da Sì Salute e sui viaggi targati Gattinoni Travel.

Ma quanto valgono tutte queste opportunità di risparmio? Con la raccolta che si è chiusa nel 2024, Coop Alleanza 3.0 ha trasferito ai soci, complessivamente, vantaggi per oltre 24 milioni di euro.

Alegria! Quest’anno il Cirque du Soleil torna in Italia. La compagnia canadese metterà in scena lo spettacolo Alegría – In A New Light a Roma, Milano e Trieste. Nel capoluogo giuliano, in particolare, tutte le strutture di servizio ed il Grand Chapiteau che ospita l’esibizione saranno eretti a ridosso del centro cittadino. Si tratta di un unicum – solitamente gli spazi sufficientemente vasti da essere idonei ad ospitare il villaggio del Cirque si trovano nelle periferie urbane – reso possibile da un accordo trovato con l’Amministrazione Comunale e con Coop Alleanza 3.0, che metterà gratuitamente a disposizione la grande area che si trova tra gli edifici del Silos – che naturalmente non potranno essere utilizzati – e l’area del Porto Franco Vecchio. Per tutte le info, dal 1° marzo, è possibile fare riferimento al sito di Coop Alleanza 3.0, nella sezione dedicata alle convenzioni raggiungibile all’indirizzo all.coop/convenzioni.

La sinergia tra la Cooperativa e il Cirque du Soleil, oltre a rendere possibile uno spettacolo unico per i triestini e per tutti coloro che vorranno assistere allo spettacolo, ha prodotto anche vantaggi eccezionali riservati esclusivamente ai soci di Coop Alleanza 3.0: a loro, infatti, è riservato uno sconto del 20% su alcune repliche previste nelle tappe di Roma (alle ore 19:30 del 6 aprile; alle ore 20:30 del 9 aprile; alle 20:30 del 10 aprile; alle 21:30 dell’11 aprile), Milano (alle ore 20:30 del 1° maggio; alle ore 20:30 del 15 maggio; alle ore 21:30 del 23 maggio) e Trieste.

Oltre agli sconti i soci di Coop Alleanza 3.0 godranno di un vantaggio in più; dal 1° marzo al 30 aprile solo loro potranno acquistare i biglietti delle repliche triestine oggetto della convenzione, ovvero quelle del giorno 5 luglio alle ore 14.30 e quella del giorno 11 luglio alle ore 17:30. Per quelle date lo sconto permarrà anche oltre la fine di aprile, ma da quella data la vendita dei biglietti sarà aperta a tutti.

Una spesa fatta di valori: i soci che comprano prodotti a marchio Coop offrono un valore concreto per la comunità, perché l’1% di questi acquisti contribuisce ad alimentare i fondi per i progetti e le iniziative sociali, culturali ed ambientali che la Cooperativa sostiene e promuove sul territorio.

Infine, i punti di Coop Alleanza 3.0 possono anche essere destinati alla solidarietà: nel 2024 sono stati raccolti ben 270 mila euro attraverso la donazione dei punti accumulati con la spesa. Una cifra che testimonia quanto l’attenzione al sociale sia parte integrante del valore cooperativo.

Tra i progetti della Raccolta 2024, la maggior parte delle donazioni – 120 mila euro – è andata a sostenere la “Cura e prevenzione oncologica”. Come tutti gli anni, i fondi sono stati destinati a progetti identificati dai consigli di Zona soci sui territori di presenza della Cooperativa. Importante è stato anche quanto ottenuto da Caritas Children e Cefa per sostenere iniziative legate alla sicurezza alimentare e al supporto di bambini in difficoltà, e quanto raccolto tramite l’iniziativa “Dona la spesa” a vantaggio delle comunità locali, per dare risposte alle nuove povertà emergenti. Non ultimo il sostegno ai progetti ambientali mirati alla sostenibilità e alla tutela del territorio.

Insieme alle realtà citate sopra, dal 2025 entra tra i destinatari dei punti per la solidarietà anche Emergency, l’ong fondata da Gino Strada che fornisce assistenza medico-chirurgica gratuita e di alta qualità alle vittime di guerre, di mine antiuomo e povertà, in diversi Paesi del mondo. L’organizzazione gestisce ospedali, centri di primo soccorso, poliambulatori e programmi di formazione per il personale sanitario locale, operando anche in Italia con servizi di supporto alla salute per persone in difficoltà. Dal 1994, Emergency ha curato oltre 13 milioni di persone, portando cure e speranza dove ce n’è più bisogno.