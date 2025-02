Fondo di comunità metropolitano, l’azienda Eridania sostiene il progetto “Un piatto per tutti”

Il progetto “Un piatto per tutti”, l’iniziativa del Fondo di Comunità metropolitano a sostegno delle famiglie in difficoltà, si arricchisce di una nuova importante collaborazione.

Eridania, azienda specializzata nella commercializzazione di zucchero e dolcificanti in Italia, ha fornito i suoi prodotti a prezzi calmierati e, inoltre, donerà una fornitura alle reti distrettuali.

La collaborazione si inserisce nella specifica linea di azione del progetto “Un Piatto per tutti” che prevede l’acquisto diretto e centralizzato di beni di prima necessità non reperibili da donazioni dirette, da distribuire alle reti distrettuali che spesso non riescono a fare fronte con le sole donazioni alle richieste di alcune tipologie di beni.

L’obiettivo è dunque quello di sostenere le reti, favorendo, ad esempio, un dialogo costruttivo con produttori e grande distribuzione, al fine di concordare prezzi calmierati e garantire un accesso più equo ai beni di prima necessità e dare risposta ai bisogni delle persone in condizioni di povertà.

Volabo – Centro Servizi per il Volontariato ha effettuato l’acquisto dall’azienda che ha offerto, a un prezzo concorrenziale, la fornitura di 8000 kg di zucchero; a fronte di questo acquisto Eridania donerà 4000 kg di zucchero e ha inoltre effettuato gratuitamente le sette consegne nei punti definiti insieme alle associazioni delle reti distrettuali.

La scelta dei prodotti da acquistare viene fatta sulla base dei bisogni specifici rappresentati dalle varie realtà che fanno parte delle reti territoriali di contrasto alla povertà e condivisa con gli Uffici di Piano distrettuali dei vari territori dell’area metropolitana.

“Un piatto per tutti” è il progetto del Fondo di Comunità finalizzato a rafforzare la capacità di risposta della rete dei soggetti che si occupano di contrasto alla povertà, di contrasto allo spreco alimentare e distribuzione di beni di prima necessità e beni alimentari, raccogliendo nuove donazioni e ottimizzando le risorse disponibili attraverso lo scambio e la condivisione di buone pratiche.