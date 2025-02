Dal 1 marzo il Giroverde di Iren riprende nel reggiano

Dopo la sospensione invernale, il GIROVERDE riprenderà dal 1° Marzo. Il GIROVERDE consiste nel ritiro a domicilio, nei Comuni e nelle zone nelle quali è previsto, di sfalci d’erba, foglie e potature di provenienza domestica.

Ogni famiglia ha in dotazione il sacco bianco nel quale mettere esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il sacco dev’essere esposto davanti alla propria abitazione la sera precedente al giorno di raccolta indicato sul calendario, in una posizione ben visibile e accessibile dalla strada. Iren provvede alla raccolta e lascia un sacco vuoto nel medesimo luogo. Per conoscere il giorno di raccolta del Giroverde è possibile scaricare l’App Iren Ambiente per smartphone o visitare il sito https://servizi.irenambiente.it/.

Per facilitare le operazioni di svuotamento manuale dei sacchi da parte degli operatori, occorre avere l’avvertenza di non riempire il sacco oltre 15 Kg e di non richiuderlo con fil di ferro. Per grosse quantità di sfalci e potature, si consiglia il conferimento direttamente ai Centri di Raccolta; in caso di difficoltà è possibile depositarli a lato del sacco bianco, legati in piccole fascine.

Il materiale così raccolto viene portato all’impianto di Iren Ambiente dove viene trasformato in terriccio ammendante per vivai, orti e giardini: il compost.

E’ possibile rifornirsi gratuitamente di compost presso l’impianto Forsu di Gavassa.

Si ricorda che è anche possibile praticare attivamente il compostaggio domestico, facile da fare anche nel giardino di casa. Il manuale del compostaggio domestico, con all’interno tante buone idee per autocostruirsi una compostiera, è reperibile sul portale http://servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata ai calendari.