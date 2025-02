Attacco informatico al sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia

Si è verificato stamani un attacco informatico ai danni del Comune di Reggio Emilia, che tuttavia, grazie alla tenuta dei sistemi di protezione, non ha comportato danni particolari o sottrazione di dati. Soltanto il sito istituzionale, per qualche ora, non è risultato accessibile.

L’attacco è iniziato intorno alle 7 di stamani ed è consistito in un attacco di tipo Ddos (Distributed Denial of Service). In pratica, una serie di computer sparsi per il mondo ha iniziato a bombardare il server che ospita il sito comune.re.it con un traffico abnorme, decine di volte superiore al normale traffico quotidiano, causando l’intasamento del server e il risultato che il sito risultava non accessibile a chiunque.

Il personale del servizio Sistemi informativi, una volta riscontrato il problema, ha iniziato un esame delle cause, arrivando quindi a determinare che il problema era dovuto al sovraccarico anomalo, a sua volta dovuto ad un attacco esterno.

Poiché le richieste non provenivano da un singolo indirizzo Ip (ovvero da un singolo computer sulla rete internet), ma provenivano appunto da diverse parti del mondo e cambiavano in continuazione, è stato necessario bloccare tutta una serie di indirizzi impedendo loro di contattare i server del Comune. Questa operazione di ‘blocco’ si è conclusa intorno alle 11.30, quando il sito del Comune è tornato in piena efficienza e accessibilità.

Pur essendosi trattato a tutti gli effetti di un attacco informatico, non risulta esserci stato nessun accesso non autorizzato alla rete comunale, alle banche dati e ad applicativi con dati sensibili.