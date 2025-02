Hub urbani e di prossimità per il rilancio del commercio e del territorio: al via il percorso di costituzione a Scandiano

Il Comune di Scandiano ha avviato il percorso per la costituzione di due Hub del commercio e dei servizi, strategicamente localizzati nel Centro Storico (Hub Urbano) e nella frazione di Arceto (Hub di Prossimità), in conformità con le disposizioni della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 12/2023. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto economico locale, incentivando la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese del territorio.

A seguito di un intenso lavoro congiunto tra il Comune e le associazioni di categoria Ascom Confcommercio, Confesercenti e CNA, è stato elaborato lo schema di Accordo di partenariato e definita la perimetrazione dei due Hub, già approvati dalla Giunta Comunale. Il riconoscimento ufficiale degli Hub da parte della Regione Emilia-Romagna richiede ora la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato da parte di una rete di soggetti interessati, tra cui il Comune, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, i soggetti imprenditoriali presenti nell’area e altri enti pubblici e privati operanti nei settori culturale, turistico e ricettivo.

“Il nostro territorio – dichiara il Sindaco Matteo Nasciuti – si caratterizza per un tessuto associativo ricco e dinamico, che svolge un ruolo cruciale nella creazione di comunità coese e vitali. L’associazionismo sportivo e giovanile, in particolare, è una forza propulsiva che vogliamo valorizzare all’interno degli hub urbani, rendendoli non solo strumenti di sviluppo economico, ma anche di animazione culturale e sociale.”

Apertura della raccolta delle manifestazioni di interesse

Per procedere con l’iter di riconoscimento degli Hub, il Comune di Scandiano ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse ad aderire agli Accordi di partenariato per la costituzione degli Hub del commercio e dei servizi del territorio. Le adesioni possono riguardare:

HUB URBANO – CENTRO STORICO

HUB DI PROSSIMITÀ – FRAZIONE DI ARCETO

I soggetti ammessi a presentare la Manifestazione di Interesse di adesione all’Accordo di partenariato per ciascun Hub sono:

Imprese del settore commerciale e dei servizi insediate nell’area dell’Hub (anche in forma aggregata); Imprese di altri settori (culturali, ricreativi, ecc.); Altri soggetti quali associazioni, fondazioni e istituzioni pubbliche e private, nella persona dei loro legali rappresentanti o soggetti delegati.

La manifestazione di interesse rappresenta un’adesione preliminare all’Accordo di partenariato ed è necessaria per ottenere il riconoscimento regionale dell’Hub. I soggetti ammessi entreranno a far parte del Tavolo di Partenariato, il quale riunisce tutti gli aderenti all’Accordo. È importante sottolineare che tale adesione non comporta oneri economici né impegni vincolanti per i sottoscrittori.

Modalità di adesione e scadenza

La documentazione necessaria, comprensiva di copia del documento d’identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa entro il 12 marzo 2025 al Comune di Scandiano, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: scandiano@cert.provincia.re.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

U.O. Commercio – Dott.ssa Simona Bezzi

Email: s.bezzi@comune.scandiano.re.it

Telefono: 0522/764259

L’Amministrazione Comunale invita tutti i soggetti interessati a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di crescita e sviluppo per il commercio locale e il territorio di Scandiano.