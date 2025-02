“Futuro in Quota”: a Castelnovo un evento dedicato a giovani, lavoro, futuro e alle opportunità dell’Appennino

Venerdì 28 febbraio alle ore 18.30, al Via Roma Café Bistrò di Castelnovo è in programma l’evento Futuro in Quota, un confronto aperto tra giovani, imprenditori e amministratori per immaginare il futuro dell’Appennino Reggiano. L’evento è organizzato da un gruppo di 10 giovani nell’ambito del Progetto Montagna Giovani – percorso promosso dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – con il supporto di Impact Hub Reggio Emilia.

L’obiettivo è offrire una visione a 360° sulle opportunità lavorative e imprenditoriali in Appennino, dando voce a chi ogni giorno investe tempo, risorse ed energie per valorizzare il nostro territorio.

Sul palco si alterneranno tre protagonisti d’eccezione, che porteranno la loro esperienza e visione sul futuro dell’Appennino: Julia e Antonio Pisanò, project manager e architetto, fondatori di Girotondo Basecamp, un innovativo progetto che unisce accoglienza, smart working e sostenibilità in Appennino; Emanuele Ferrari, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano e sindaco di Castelnovo Monti, che illustrerà le strategie per lo sviluppo e la crescita del territorio. Angela Bronzoni – General Manager di Bronzoni Motori Elettrici Srl, importante azienda con oltre 50 anni di storia, esempio di impresa solida e innovativa in Appennino.

Sarà un evento interattivo e informale, che prevede un’intervista-confronto con i giovani del Progetto Montagna Giovani, seguita da un momento di dibattito aperto al pubblico e un aperitivo informale, per permettere agli ospiti e ai partecipanti di conoscersi e approfondire le tematiche trattate. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile seguire il profilo Instagram @futuroinquota.