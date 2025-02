Elenco di chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; di conseguenza, gli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.

Inoltre, non sarà percorribile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, immette all’entrata di Bologna Arcoveggio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, SP3 via Marconi ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Sarà chiuso anche il ramo di svincolo che, dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare poi allo svincolo 6 Castelmaggiore.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 28 febbraio alle 6:00 di sabato 1 marzo, sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese o allo svincolo 3 Ramo Verde.

Per consentire invece lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 febbraio alle 6:00 di sabato 1 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Caab e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia: Per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, rotonda Augusto Baroni, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Sabina Santilli, rotonda Armando Gagliani, rotonda Giuseppe Modonesi, Via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda della Leona, rotonda Romano Paradisi, via Giuseppe Massarenti e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale; per la chiusura degli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 11 San Vitale.