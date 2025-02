Avvicendamento tra medici di medicina generale a Castelnovo Monti

Con il prossimo 25 marzo, dopo quasi 40 anni di ininterrotta attività al servizio della comunità di Castelnovo ne’ Monti, cesserà dall’incarico di medico di medicina generale il dr. Mauro Pedrazzoli, figura nota dell’ambiente castelnovese, riferimento per i colleghi e l’intera cittadinanza.

Il professionista sarà sostituito nell’incarico, senza interruzione del servizio, dalla dr.ssa Adrianna Rozek, giovane e competente professionista che inizierà l’attività nella stessa data.

La sede dell’ambulatorio sarà a Castelnovo Monti in Via Boschi n.4 (palazzina della Sanità pubblica), in fondo a Piazzale Marconi.

La professionista garantirà presenza quotidiana nel corso della settimana, secondo il seguente calendario:

lunedì, mercoledì, venerdì fascia oraria 9 – 13;

martedì, giovedì fascia oraria 15 – 19.

La drssa Rozek farà parte della Medicina in rete Vetto-Castelnovo Monti, in collaborazione con le dr.sse Eleonora Ferretti, Laura Magnani, Micaela Rossetti e visiterà in ambulatorio su appuntamento da prenotare al numero di cellulare 389 1306637.

La Direzione del Distretto di Castelnovo Monti augura al dr. Pedrazzoli il meglio per la meritata quiescenza e formula alla dr.ssa Rozek gli auspici per una carriera ricca di soddisfazioni come è stata quella del suo predecessore.