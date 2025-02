Al Teatro Michelangelo di Modena “The Man” della compagnia RBR – Illusionisti della Danza

RBR Dance Company – Illusionisti della Danza, compagnia e associazione culturale ispirata dall’illusionismo, arriva venerdì 28 marzo 2025 al Teatro Michelangelo di Modena con il suggestivo spettacolo “The Man” per la regia di Cristiano Fagioli, che ne cura anche le coreografie insieme a Cristina Ledri.

Proprio in occasione del Giubileo dell’anno 2025, la compagnia propone questo spettacolo unico, una vincente coproduzione con la Camerata Musicale Barese, che ha debuttato al Teatro Petruzzelli di Bari nel 2015 circuitando fino al 2020.

Nell’anno 2021, estratti dello spettacolo, sono stati portati in scena in occasione della festa privata, tenutasi in Puglia, per il compleanno della star internazionale Madonna. Nell’anno 2025, per la prima volta, “The Man”debutterà nelle città di Modena, Verona, Fasano, Matera e Taranto. Lo spettacolo, ispirato al film di Mel Gibson “La Passione di Cristo”, è il racconto di un uomo e del suo tormento, del suo sacrificio come manifestazione di amore infinito, eroico e tenace.