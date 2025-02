Winter Cup di tennis allo Sporting Club Sassuolo: i 4 vincitori

Si è svolto questo weekend presso lo Sporting Club Sassuolo il secondo appuntamento della Winter Cup, torneo di tennis giovanile con formula rodeo. I partecipanti sono stati 101 ragazzi divisi su 4 categorie, under 14 e 16 maschile e femminile, con ampia partecipazione degli atleti emiliani da Modena, Reggio Emilia e Bologna, e tanti da altre regioni come Veneto e Toscana. Un vero successo per il circolo sassolese, che per questa edizione ha visto impegnati tanti giocatori di livello altissimo e sfide incredibili.

Nelle categorie femminili la finale dell’under 16 va a Ludovica Belluzzi del Nettuno Tennis Club – Bologna che ha avuto la meglio su Lucrezia Cavalieri del CT Massa Lombarda per 4/1 4/2, mentre il titolo under 14 è andato alla giocatrice di casa Elettra Fabbri che ha superato, dopo una partita incredibile per 5/4 5/3, Giulia Agostini, tesserata per Società Canottieri Padova. Sul gradino più alto del podio nell’under 14 maschile è salito Nicolò Abbruzzese del TC Saliceta di Modena che all’ultimo match ha dovuto affrontare il compagno di squadra Nicolas Diazzi e ha vinto per 4/1 3/5 7-5. Infine successo di Matteo Bonettini dello Sporting Club Sassuolo nell’under 16 maschile che, dopo strepitose battaglie partendo dai sedicesimi di finale, ha sconfitto per 4/1 4/0 la testa di serie n°3 del tabellone, Emanuele Bonfatti sempre del TC Saliceta.

Prossimo appuntamento sarà la tappa del circuito nazionale SUPER NEXT GEN under 16/18 maschile e femminile in programma da Sabato 1 Marzo allo Sporting Club Sassuolo e vedrà impegnati circa 230 giocatori provenienti da Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per una settimana di grande tennis.