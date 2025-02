Tiro a Volo: all’alfiere formiginese Luca Bondi secondo assoluto nel Campionato Invernale di Fossa Olimpica

Nel week end, a Conselice (RA), si è disputata la finale del Campionato Invernale di Fossa Olimpica sulla distanza di 75 piattelli.

L’alfiere formiginese Luca Bondi, in forza al Tiro a Volo Olimpia Crevalcore e militante in prima categoria, ha chiuso la gara con 72 piattelli rotti su 75 totali; sbagliando l’ultimo piattello non è riuscito ad avere la meglio sul tiratore nazionale di eccellenza Daniele Resca. Bondi ha vinto il titolo regionale della sua categoria, piazzandosi secondo assoluto su 142 partecipanti.