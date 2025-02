Termina “CineMamme” a Fiorano Modenese

Giovedì 27 febbraio, ultimo appuntamento con “CineMamme – al cinema con il bebè” al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, una innovativa proposta voluta dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del teatro (associazione Quelli del ’29), per sostenere le giovani famiglie con figli e contribuire al benessere delle neomamme, che si è dimostrata molto gradita.

Le quattro pellicole proiettate tra fine gennaio e febbraio, il giovedì mattina dalle 10, hanno visto la presenza in sala di ben 57 mamme e 19 accompagnatori. “Diamanti” di Özpetek, è stato visto da 24 mamme con i loro piccoli, che hanno potuto entrare gratuitamente all’Astoria con i bebè e le carrozzine, cullarli e allattarli con serenità. Luci soffuse, audio ridotto, fasciatoio e scalda biberon a portata di mano hanno consentito loro di godersi un film senza il timore di disturbare. L’ultimo film proposto per questa azione di welfare culturale sarà “Tofu in Japan”.

Prosegue invece, fino al termine della stagione teatrale, TataBLA per dare alle giovani famiglie la possibilità di godersi uno spettacolo serale al teatro Astoria, affidando i loro piccoli a mani sicure. I bambini dai 6 ai 12 anni potranno infatti trascorrere una serata al BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) di Fiorano Modenese, con attività di animazione gratuite, pensate per loro, in collaborazione con realtà associative del territorio.

“Il positivo riscontro raccolto, non solo dalle neomamme direttamente coinvolte ma da tanti commenti ricevuti, è un’importante conferma della validità e del positivo impatto di Cinemamme. – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini – “Nel corso delle settimane abbiamo visto crescere il numero di mamme e bebè in sala, e soprattutto il clima che si è creato è quello che ci auspicavamo nel progettare questa proposta unica nel panorama distrettuale: le mamme si sono sentite accolte in uno spazio completamente dedicato a loro, in cui fruire del film proiettato, ma anche di poter liberamente cullare o allattare il proprio figlio o figlia, e di scambiare alcune parole con le altre mamme in sala. Non solo quindi un piacevole momento di svago, in cui avere uno spazio di tempo per sé e per le proprie passioni, ma anche di scambio e conoscenza fra mamme.

Con questa iniziativa e con Tatabla abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza alle neo-famiglie e ai neogenitori, convinti che anche attraverso le proposte culturali si possa incidere sul benessere delle persone, in un’ottica di welfare culturale attraverso forme di conciliazione, di inclusione, con un’attenzione costante alla coesione sociale. Preziosa per queste iniziative è stata la collaborazione con Quellidel29, gestore del Cinema Teatro Astoria, che ringrazio per aver condiviso da subito l’idea e sostenuto la sua realizzazione”.