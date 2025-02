Si finge carabiniere e ruba 40 orologi ad un anziano bolognese

Nella mattinata di venerdì 21 febbraio la Polizia di Stato, al termine di una complessa attività investigativa, è riuscita ad individuare e collocare agli arresti domiciliari un venticinquenne italiano responsabile di una truffa dal valore di circa 50.000 euro ai danni di un anziano cittadino bolognese classe 1938.

Le indagini della Squadra Mobile di Bologna hanno preso avvio a seguito della denuncia da parte dell’anziano di una truffa avvenuta ai suoi danni nella cittadina via Calvart, a fine settembre 2024, con la nota modalità del “parente in pericolo di vita”.

L’anziano, infatti, veniva raggirato da un presunto maresciallo dell’Arma dei Carabinieri il quale lo ha chiamato inizialmente sul numero fisso dell’abitazione e poi sull’utenza cellulare comunicandogli di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un suo parente, per le cui cure era necessaria con urgenza una ingente somma di denaro.

Poco dopo, si presentava presso l’abitazione della vittima un ragazzo, che indossava anche abiti similari ad una divisa delle forze dell’ordine, a cui l’anziano consegnava n. 40 orologi da taschino in cofanetti da collezione nonché n.2 Rolex di ingente valore. Grazie alla visione delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in casa della vittima e all’analisi dei tabulati telefonici, la Squadra Mobile di Bologna ha individuato il responsabile.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nella persona del Sostituto Procuratore dott. Ambrosino, con la collaborazione attiva del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Scampia (NA), si è conclusa con l’esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del truffatore, residente a Napoli e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, che ora si trova dunque collocato in stato di arresto presso il suo domicilio campano, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa il 17 febbraio scorso dal GIP presso il Tribunale di Bologna, nelle personale della Dott.ssa Buttelli.