Con l’arrivo di due donne carabiniere aumenta l’organico della Stazione di Castelvetro

La stazione Carabinieri di Castelvetro aumenta il suo organico di una unità, portando il totale a sette militari. Oltre a ciò, la notizia è che lo fa con l’arrivo di due donne carabiniere, una primizia assoluta per Castelvetro, abituato da sempre alla presenza di soli carabinieri uomini.

Le nuove arrivate sono Anna Pia Mari dalla provincia di Caserta e Sara Giacchetti dalla provincia di Chieti, le quali, giovanissime, sono da poco uscite dallo specifico ciclo formativo dell’Arma e pertanto si trovano a svolgere a Castelvetro il loro primo servizio in divisa.

Il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, le ha volute conoscere di persona, esprimendo tutta la sua soddisfazione: «Siamo contenti dell’aumento di una unità dei nostri Carabinieri e lo siamo doppiamente per l’arrivo di due giovani carabiniere, una novità per Castelvetro e – mi si permetta – anche motivo di un certo vanto per il nostro comune».

Presente all’incontro anche il maresciallo capo Nicola Loconte, comandante della stazione di Castelvetro, il quale ha voluto porre l’accento su un aspetto importante: «La presenza di due donne carabiniere costituisce una positiva apertura da parte dell’Arma verso le vittime femminili della violenza di genere, per le quali è sicuramente più facile approcciarsi e confidarsi con altre donne piuttosto che con interlocutori maschili».