Chiusure notturne in programma su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. L’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese e rientrare in A1 a Modena sud.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli (km 0+000) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), verso Ancona. L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio ed entrare poi sulla A14 Bologna-Taranto o sulla A13 Bologna-Padova; chi è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, invece, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Pietro o di Bologna Fiera, sulla stessa A14, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.