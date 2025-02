Castelnuovo e Montale, Palestre della Memoria per prevenire il decadimento cognitivo

Le Palestre della Memoria sono pronte a partire anche a Castelnuovo e Montale. Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione con Auser e Circolo Caos e coordinato dal distretto di Vignola dell’Ausl di Modena, è finalizzato a promuovere iniziative di prevenzione attiva del decadimento cognitivo per persone anziane, attraverso esercizi di stimolazione delle funzioni cognitive proposti da volontari formati dalle neuropsicologhe del Centro Disturbi Cognitivi dell’Ausl di Modena. Altro obiettivo del progetto, non meno importante del primo, è favorire l’aggregazione e la socialità di persone di età avanzata, allontanando il rischio di marginalità e ritiro sociale.

Sul territorio castelnovese le Palestre della Memoria saranno attivate presso il Circolo Caos e presso il Circolo Auser Grizzaga di Montale, con cadenza settimanale in entrambe le sedi, nella giornata di martedì dalle 9 alle 11, fino a giugno.

“Per la professione che ho svolto e per la delega che mi è stata affidata, questo è un progetto a cui sono particolarmente legata, perché credo fortemente nella prevenzione e nella promozione della salute – spiega Monique Bonacorsi, Assessora alla Sanità del Comune di Castelnuovo –. Iniziative come le Palestre della Memoria, abbinate a sani stili di vita e a una corretta alfabetizzazione sanitaria, sono decisive per la nostra salute e noi come Amministrazione siamo chiamati a favorire proposte di questo tipo, in grado di migliorare il benessere delle persone. Valore aggiunto di questo progetto è la partecipazione attiva di due associazioni, Circolo Caos e Auser, e di singoli volontari, che collaboreranno per un obiettivo comune, dopo una formazione specifica a cura di Ausl. Insomma, una sinergia Ausl, Comune e volontariato per una comunità che continua a crescere e non lascia indietro nessuno”.

In vista dell’avvio dell’attività e per presentare l’iniziativa alla comunità, giovedì 27 febbraio alle 17.30 si terrà un incontro gratuito in Sala delle Mura, durante il quale interverranno Elisa Sirotti, neuropsicologa del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl di Modena, l’Assessora Monique Bonacorsi, Ivana Fraulini del Circolo Caos e Maria Grazia Roversi del Circolo Auser Grizzaga.