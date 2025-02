Al via a San Felice i lavori del nuovo Bike Park

Al via a San Felice sul Panaro i lavori di realizzazione del nuovo Bike Park di via Fruttabella. Nessuna opera che comporti una trasformazione del sito, solamente pulizia del percorso disegnato da Alessandro Alessi, ripristino delle scoline, necessario al corretto deflusso delle acque, e reimpiego del materiale di risulta per la realizzazione di qualche divertente salto.

Un’iniziativa che nasce dopo un importante intervento di tutela e di messa in sicurezza del più esteso bosco urbano del paese, circa 10 mila metri quadrati, posto in via Fruttabella: l’abbattimento delle piante pericolose attuato alla fine del 2024 ha prodotto, tra l’altro, un distanziamento vitale tra le centinaia di piante ancora presenti che garantirà un maggior sviluppo delle chiome.

«Da un grande problema nasce una stupenda opportunità per gli amanti della corsa campestre, della bici e più in generale dello sport all’aria aperta» ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Pianesani, che inviterà a breve i sanfeliciani all’inaugurazione del Bike Park dove non mancherà una porzione di bosco dedicata a scopi didattici, con l’indicazione delle varietà di piante presenti. L’intervento ha un costo complessivo di circa 3 mila euro a carico del Comune, mentre la serata di finanziamento del progetto che si è svolta al Palaround lo scorso 22 febbraio, porterà altre risorse da investire sul percorso.