Liberamente: in tre giorni a Bologna oltre ventimila visitatori

Se anche Francesca, una ragazzina di sei anni accompagnata a Liberamente dai suoi genitori, è stata contagiata dallo sport delle bocce vuol proprio dire che il Salone del Tempo Libero, del Divertimento e della Vita all’Aria Aperta ha centrato pienamente il suo obiettivo.

La diciannovesima edizione di Liberamente, tenutasi da venerdì scorso a oggi, domenica 23 febbraio, presso il quartiere fieristico di Bologna, ancora una volta è riuscita ad offrire momenti di relax e nuovi stimoli per il corpo e per la mente spaziando in ambiti molto eterogenei, legati tra loro dal desiderio di ritrovare un migliore equilibrio interiore e con il mondo che ci circonda. Che si trattasse di vacanze all’aria aperta, magari utilizzando un camper, del desiderio di coltivare con certosina pazienza un bonsai, di provare un nuovo sport, di partecipare a una lezione di yoga, Liberamente è riuscita a dare una risposta adeguata, spesso dispensando molte alternative

Accanto all’area dedicata ai mezzi di trasporto ricreativi – oltre 160 i camper esposti – che ancora una volta ha catalizzato l’attenzione di migliaia di appassionati, ha registrato un successo molto elevato anche Mantra, Festival del Benessere e del Mondo Olistico. Molto partecipate in questo caso anche le attività legate alla meditazione e le conferenze.

Sempre rimanendo in tema di vacanze, all’interno di Liberamente hanno riscosso notevole interesse i numerosi corner in cui specialisti delle vacanze verdi e all’aria aperta, Enti di promozione turistica, fra questi anche l’Ente Nazionale Sloveno per il turismo, campeggi, villaggi, comuni, borghi, hanno fornito dettagliate informazioni sulle tante opportunità per una vacanza fuori dagli itinerari più battuti.