Incendio di un tetto ieri sera a Guastalla

Ieri sera poco dopo le 19:00, i Vigili del fuoco da Guastalla e da Luzzara, sono intervenuti in via Chiesa 13 San Rocco di Guastalla per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione rurale. Coinvolti 100 mq. di copertura. Nessuna persona ferita. Sul posto anche i carabinieri di Guastalla.