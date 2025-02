Incendio di via Due Canali, emanata un’ordinanza per la bonifica delle aree esterne a quelle del sito industriale

In merito all’incendio che lo scorso 11 febbraio si è verificato in un’area di via Due Canali 13 a Reggio Emilia e che ha interessato un edificio adibito alla lavorazione di carni fresche da parte della ditta Inacla spa e un edificio condotto da Quanta Stock&Go srl adibito a magazzino e logistica di alimenti, dopo l’ordinanza di bonifica degli spazi interni e di pertinenza degli stabilimenti di ieri, è stata emanata oggi una seconda ordinanza sindacale urgente relativa alla bonifica degli spazi esterni al sito industriale.

L’ordinanza dispone che le due ditte provvedano, entro 48 ore dal ricevimento dell’atto, a:

intraprendere le attività finalizzate alla bonifica delle aree nelle quali è già stata riscontrata la presenza di frammenti contenenti amianto come da relazione di Arpae e Dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl, e non ancora bonificate;

di farsi carico delle attività di pulizia e bonifica già portate avanti dal comune di Reggio Emilia nelle prime fasi dell’emergenza;

a seguito di nuove segnalazioni e a completamento di quelle già ricevute, bonificare le aree pubbliche e le pertinenze private (a titolo esclusivamente esemplificativo: balconi, aree, cortilive, davanzali) dai frammenti di cemento amianto ritrovati dai segnalanti;

intraprendere le attività finalizzate alla bonifica del tratto di ferrovia compreso nelle aree in questione, nel caso che i gestori del servizio ferroviario rilevino presenza di frammenti di materiale contenente amianto.



Questa ordinanza è stata emanata sulla base delle valutazioni di Arpae e Ausl “in esito alle ricognizioni effettuate riguardanti la possibile dispersione di materiali contenenti amianto all’esterno dell’area interessata dall’incendio che ha coinvolto i due edifici”.

Le ricognizioni, su cui si è già iniziata l’attività di bonifica da sabato scorso e su cui ora si chiede una presa in carico da parte della proprietà, attestano il “rinvenimento di materiale contenente amianto all’interno di un’area conoidale, con vertice sullo stabilimento Inalca, ricompresa tra una direttrice nord-est ed una direttrice sud-est”, individuate dalla stessa Arpae e dal Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Usl.

In proposito, lo stesso Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Usl ha proposto di provvedere di conseguenza nel più breve tempo possibile.