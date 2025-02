Continuano i controlli in zona Bolognina da parte della Polizia di Stato

Proseguono i controlli in zona Bolognina da parte della Polizia di Stato di Bologna, per garantire prevenzione e repressione dei reati. Nella sola giornata di ieri l’equipaggio appiedato ha individuato e denunciato due stranieri.

Nello specifico alle 12.00 circa l’equipaggio appiedato della Polizia di Stato ha individuato e denunciato un soggetto cubano classe 1983, con numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, trovato in possesso di due coltelli multiuso e di un cacciavite. Da maggiori accertamenti risultava, inoltre, destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna e inottemperante all’ordinanza del Prefetto in quanto si tratta di soggetto con precedenti penali commessi nell’area Bolognina; per tali motivi è stato denunciato e allontanato.

Alle ore 12.30 circa, i poliziotti appiedati in Via Fioravanti hanno notato due soggetti che alla loro vista sono scappati in direzione di via Delfino Insoliera. Il personale decideva di inseguire uno dei, il quale poneva una pericolosa fuga appiedata dapprima sui binari della ferrovia e successivamente all’interno del fiume Navile. L’uomo che veniva raggiunto al di sotto della Diga del Battiferro, poneva una condotta minacciava e opponeva resistenza agli Agenti. Il marocchino classe 1993, veniva accompagnato presso gli Uffici della locale Questura, dove immergeva avere un rintraccio finalizzato al successivo rimpatrio.

L’uomo veniva dunque denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che provvederà al rimpatrio.