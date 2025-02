Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena: appuntamenti a Formigine e Sassuolo

Prosegue la rassegna Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico sin dal suo avvio, si arricchisce di nuove date per la primavera.

L’iniziativa, promossa dal Territorio Turistico Bologna-Modena – formato dalla Provincia di Modena e dalla Città metropolitana di Bologna con il Comune di Bologna, in collaborazione con il Comune di Modena – offre ogni weekend un’opportunità unica per immergersi nella storia, nell’arte e nella cultura del territorio.

La rassegna propone un’ampia varietà di esperienze esclusive: molte residenze storiche, castelli e ville, solitamente non accessibili al pubblico, aprono eccezionalmente le loro porte, mentre altri siti già visitabili offrono percorsi inediti e attività speciali. Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino di dimore storiche e tesori architettonici tra Modena e Bologna.

La partecipazione alle visite guidate ha un costo di 15 euro a persona, con tariffa ridotta a 12 euro per i soci FAI, i titolari della Card Cultura e altri soggetti convenzionati. Per i bambini dai 6 ai 12 anni, il costo è di 6 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 5 anni.

Sabato 10 maggio:Il Castello di Formigine, Formigine

Tra reale e fantastico – visita speciale alla scoperta del Castello di Formigine e dei bestiari medievali attraverso le ceramiche da mensa del Castello. Edificato dal Comune di Modena nel 1201 a seguito di una sconfitta da parte delle truppe del rivale Comune di Reggio Emilia, il Castello di è il cuore del territorio formiginese.

Domenica 11 maggio: Il Castello di Montegibbio di Sassuolo, Sassuolo

Il Castello di Montegibbio è un suggestivo complesso storico situato sulle colline di Sassuolo. Immerso in un paesaggio naturale di grande fascino, il castello si distingue per la sua posizione panoramica e la sua struttura che racconta secoli di storia e trasformazioni architettoniche. La visita comprenderà l’esterno del castello, alcune sale interne e l’acetaia comunale ospitata all’interno.