Stato di agitazione al Rizzoli di Bologna: dopo l’incontro in Prefettura si aprono spiragli per trovare soluzioni

Dopo lo stato di agitazione proclamato da Fp Cgil e Uil Fpl, il 20 Febbraio si è tenuto un incontro con la Direzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso la Prefettura di Bologna per trovare soluzioni alla grave carenza di Parcheggi, per la mobilità sempre più insostenibile del personale e per le criticità della Mensa Aziendale sempre più inaccessibile ai lavoratori.

“A seguito di un confronto durato circa 2 ore – si legge nella nota dei sindacati – nel corso del quale Fp Cgil e Uil Fpl hanno rappresentato le proposte emerse dalle assemblee fatte con le lavoratrici e i lavoratori dell’Istituto, lo IOR si è impegnato a mettere in atto una serie di iniziative entro il prossimo 15 marzo, per individuare soluzioni alle criticità evidenziate dalle Organizzazioni Sindacali.

Nel concreto sarà convocato un tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, il Comune di Bologna e TPER per affronta il tema della mobilità e per valutare, in riferimento agli abbonamenti annuali del trasporto pubblico, la possibilità di aumentare la quota a carico dell’Azienda per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici;

L’impegno a lasciare libero l’accesso del “parcheggio B” (gratuito per i dipendenti) fino al termine dei lavori della frana che hanno interdetto l’accesso interno;

Valutare la possibilità di istituire una navetta per i dipendenti che colleghi lo IOR al parcheggio Tanari (parcheggio scambiatore) e/o alla Stazione Centrale;

L’impegno ad agevolare la mobilità sostenibile con la fruizione di biciclette elettriche;

L’impegno a valutare un ampliamento dell’utilizzo del lavoro agile.

Infine per il problema della mensa aziendale e per le file interminabili l’Amministrazione del Rizzoli su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si è impegnata a prendere in considerazione la fruizione del buono pasto e di fornire una corsia preferenziali di accesso ai dipendenti che devono consumare il pasto durante la pausa.

Abbiamo anche evidenziato che esiste un problema con gli ascensori che va risolto in tempi brevi”.

“FP Cgil e la Uil Fpl – concludono i sindacati – monitoreranno con rigore il rispetto degli impegni assunti dalla Direzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli auspicando che si traducano presto in fatti concreti per ridare centralità alle condizioni di lavoro e al rispetto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.