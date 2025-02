Rifiuti, tariffa corrispettiva: a Cavriago saranno emesse quattro fatture trimestrali per le utenze non domestiche

Il Comune di Cavriago informa che, a partire dal 2025, per le sole utenze non domestiche, la fatturazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) del Servizio di Gestione Rifiuti sarà suddivisa in quattro rate trimestrali.

“Questa nuova modalità” dichiara la Sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, “è stata introdotta in via sperimentale in collaborazione con Iren Ambiente e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria per consentire alle imprese di beneficiare di una maggiore rateizzazione dell’importo dovuto. Cavriago è uno dei Comuni della Provincia che applica questa sperimentazione con l’obiettivo di consentire alle imprese una dilazione nel tempo del carico fiscale”.

Le scadenze delle quattro rate previste per il 2025 sono le seguenti:

• Prima rata: 26 marzo 2025

• Seconda rata: 26 giugno 2025

• Terza rata: 22 settembre 2025

• Quarta rata: 12 dicembre 2025

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni i Contribuenti possono consultare l’applicazione IrenYou, contattare il NUMERO VERDE 800 969696, rivolgersi agli Ecosportelli presenti sul territorio oppure scrivere all’indirizzo mail

servizioclientitari@gruppoiren.it