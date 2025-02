Un macabro ritrovamento che semina terrore in città, un concorso che scatena la rivalità fra le influencer locali, segreti e misteri che corrono in rete e tre ore di tempo per risolvere il caso. Tutto questo accadrà domenica 23 marzo con GIALLOMODENA, caccia all’assassino in centro storico, il gioco investigativo a coppie che sguinzaglierà i partecipanti per strade e piazze nel cuore della città sulle tracce di un misterioso fatto di sangue. Promosso da Avis Provinciale e Avis Comunale di Modena insieme a Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena, l’appuntamento per gli aspiranti detectives vedrà la collaborazione di Giallo Festival, la kermesse nazionale che ogni anno a Bologna coinvolge in una ricca serie di eventi gli appassionati del genere poliziesco.

SOCIAL KILLER sarà il titolo del gioco, la cui trama intrecciata al mondo dei social media è stata appositamente scritta per l’occasione da Claudio Lei, noto autore modenese, nonché assiduo donatore Avis, di romanzi thriller ambientati in città. A fornire gran parte degli indizi attraverso post, messaggi e video dai loro account, saranno proprio alcune seguitissime influencer modenesi che si sono prestate al gioco interpretando i personaggi chiave dell’intricata vicenda.

GIALLOMODENA darà il via alle indagini alle 15, con ritrovo alle 14, nella sede operativa di Palazzo Carandini in via dei Servi 5, messo a disposizione da Banco BPM. Alle squadre formate da coppie di concorrenti, che dovranno essere dotate di smartphone o tablet con applicazione Whatsapp e lettore di QRcode, verrà consegnato il “dossier investigativo” con i primi indizi che, una volta risolti, porteranno a quelli successivi in un percorso circolare di 10 “yellow point” disseminati nel perimetro del centro storico coinvolgendo 10 zone diverse. Vinceranno le prime 5 squadre che avranno risolto il giallo nel minor tempo, rispondendo a tutti i quesiti finali contenuti nel “dossier soluzione”.

Le iscrizioni sono già aperte con modalità a scelta: on line fino al 20 marzo sul sito modena@avisemiliaromagna.it o fino al 22 marzo direttamente alla segreteria di Avis Provinciale in via Livio Borri 40 dal lunedi al sabato ore 8.00/12.00. La quota di partecipazione è di 20 euro a coppia. Sarà infine possibile iscriversi prima della partenza il giorno stesso del gioco dalle 13 alle 14 nella sede di Palazzo Carandini. In questo caso la quota sarà di 25 euro a coppia.

Per info: segreteria@avismodena.it tel. 0593684910-909 (-911centralino)