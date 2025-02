A Sassuolo c’è un punto dove l’esperienza digitale è facile

Il lunedì ed il venerdì mattina, a fianco dei locali dell’Urp in via Pretorio 18, è attivo il “Punto Digitale Facile”: un servizio della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

Vuoi iscriverti a SPID? Non sai come funziona il Fascicolo sanitario? Non sai usare il computer o lo smartphone? Hai problemi con la posta elettronica? Vuoi cercare lavoro su internet ma non sai come fare?

Un supporto concreto lo fornisce il Punto Digitale Facile in cui sarà a disposizione un esperto che aiuterà a risolvere un problema specifico, come: registrarsi per avere SPID, prenotare una visita specialistica tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, installare l’APP IO e altre app utili sullo smartphone, effettuare un pagamento tramite PagoPA, stampare un certificato tramite ANPR, attivare una casella di posta elettronica o una PEC, iscriversi all’Indice Nazionale dei Domicili digitali INAD e tante altre possibilità.

Il Punto Digitale Facile di Sassuolo è presente a fianco dei locali dell’Urp in via Pretorio 18 (Comparto XX Settembre), tutti i lunedì e tutti i venerdì mattina. Per appuntamenti è disponibile il numero verde 800141147.