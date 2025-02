A Fiorano Modenese un contributo regionale per attivare due hub territoriali

Il Comune di Fiorano Modenese ottenuto un contributo regionale di 22.500 euro, per avviare uno studio fattibilità riguardo all’attivazione di un hub urbano in centro a Fiorano e di un hub di prossimità a Spezzano.

Lo studio di fattibilità degli hub, una sorta di centro commerciale naturale, sarà realizzato di concerto con i Centri di Assistenza Tecnica di Lapam Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti, che avranno il compito di consegnare il progetto, entro fine marzo, alla regione Emilia Romagna.

Giovedì 13 e 20 febbraio Sindaco e assessori, con il delegato delle associazioni di categoria, hanno tenuto i primi incontri con commercianti e altri soggetti dei centri di Fiorano e Spezzano per spiegare il progetto degli hub territoriali e raccogliere eventuali adesioni, tramite la compilazione di un questionario.

“Si tratta di una importante opportunità per lavorare insieme (associazioni di categoria, commercianti, attività imprenditoriali, soggetti pubblici e privati) ad un progetto volto a sviluppare processi di rilancio socio-economico delle aree urbane di riferimento.” ha spiegato l’assessore al Commercio, Sergio Romagnoli.

Una volta che la Regione avrà riconosciuto i due hub fioranesi, le attività commerciali ricomprese nella zona, potranno partecipare a bandi per ottenere contributi. Il piano di fattibilità prevede la necessita di mappare un’area definita e di analizzarne le caratteristiche territoriali, socio-economiche e imprenditoriali, per poi definirne le potenzialità di sviluppo integrato e valorizzazione, in prospettiva pluriennale.

L’hub urbano del centro di Fiorano punterà a favorire un maggior sviluppo del turismo “spirituale” legato al Santuario della Beata Vergine del Castello, in collaborazione con la parrocchia, che interagisca con il centro cittadino, mentre l’hub di prossimità di Spezzano andrà ad accrescerne l’identità di area commerciale ed anche di aggregazione, attraverso attività commerciali, pubblici esercizi e servizi. Nel percorso saranno coinvolte anche associazioni e comitati.

“Ci siamo impegnati con orgoglio e responsabilità in questo progetto, certi che la nostra esperienza e il rapporto quotidiano con le imprese possano portare a risultati utili e condivisi per la comunità. Abbiamo proposto questa partnership all’Amministrazione di Fiorano Modenese, così come ad altri comuni della provincia, convinti di poter contribuire allo sviluppo di strumenti innovativi come gli hub urbani e di prossimità.” dichiarano le quattro Associazioni di categoria.