Sicurezza sul lavoro, il Tavolo metropolitano avvia una sperimentazione per il coordinamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Costruire un coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in alcuni siti bolognesi in cui condividere esperienze, strumenti operativi e buone prassi sui temi della sicurezza sul lavoro. Questo l’obiettivo di una sperimentazione che partirà da marzo 2024, in seno al Tavolo metropolitano per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, a cui partecipano Istituzioni, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e le società partecipate da Città metropolitana e Comune di Bologna. La proposta è stata condivisa con tutti i partecipanti al Tavolo, nella prima riunione del 2025, questa mattina a Palazzo Malvezzi, alla presenza dell’Assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

Si partirà individuando alcuni siti in cui sono presenti più aziende per attivare un coordinamento degli RLS e individuare un coordinatore con funzione di RLS di sito. Con ogni realtà verrà stilato un accordo personalizzato per definire contesti e obiettivi, compiti e responsabilità. La sperimentazione durerà un anno, con un punto di verifica dopo sei mesi.

“Da oggi il Tavolo si dà un Piano di lavoro finalizzato a produrre dei passi avanti del sistema Bologna sul fronte dei cinque obiettivi che ci siamo dati: ricerca, digitalizzazione e innovazione; qualità del lavoro, dell’impresa e dello sviluppo; cultura, informazione e formazione. – ha spiegato Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto del Sindaco Lepore e delegato al Lavoro – Questi temi saranno oggetto di incontri trimestrali a cui ogni soggetto partecipante potrà portare il proprio contributo, rendendo il Tavolo luogo di sintesi e scambio di informazioni ed esperienze per restituire alla città una più approfondita riflessione comune, ma anche la proposta di misure concrete per ridurre gli incidenti sul lavoro nel nostro territorio. Anche la sperimentazione sul coordinamento di sito degli RLS persegue lo stesso obiettivo: rendere più efficace il controllo dei lavoratori sulla sicurezza per allontanare il rischio di incidenti che troppe volte hanno colpito i nostri luoghi di lavoro”.