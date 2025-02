Sciroppo di teatro, nel weekend a Pavullo, Concordia e Modena

Prosegue la programmazione del teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale. Sabato 22 e domenica 23 febbraio spettacoli a Pavullo, Concordia e Modena.

Al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, sabato 22 febbraio alle ore 16:00 la compagnia La luna nel letto presenta lo spettacolo Cappuccetto Rosso: una storia scritta da sempre, un racconto che riflette sulla natura della vita e della morte. Attraverso il teatro danza e videoproiezioni, il pubblico dai 6 anni viene trasportato in un mondo di magia e mistero, in cui il lupo non vince ma non muore mai.

Info e prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it -T. 0536/304034 – WhatsApp 333/2455578

Al Teatro del Popolo di Concordia, domenica 23 febbraio alle ore 16:00 , la compagnia Kosmocomico Teatro presenta I musicanti di Brema, ispirato alla fiaba che celebra la musica e la gioia nella città di Brema: uno spettacolo coinvolgente per bambini dai 5 anni in su, che unisce teatro di figura, narrazione e musica dal vivo.

Info e prenotazioni: teatrodelpopolo@ater.emr.it, T. 338 2219383

Domenica alle ore 16:30 sipario alzato anche al Teatro Storchi di Modena: Claudio Milani è autore e interprete di Cuore, una fiaba narrata adatta ai bambini dai 4 anni che parla di emozioni ricorrendo anche a macchine sceniche elettroniche e fantasiosi “marchingegni” ideati dallo stesso Milani.

Info e prenotazioni: biglietteria@emiliaromagnateatro.com – T.059 2136021