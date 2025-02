Novellara aperta per i fans dei Nomadi

Sabato 22 e domenica 23 migliaia di fans della band di Augusto Daolio e Beppe Carletti arriveranno da tutta Italia per il consueto momento di festa. E il comune natale del gruppo si prepara ad accogliere i visitatori nel miglior modo possibile.

Rocca, Acetaia, Museo della Civiltà Contadina, Biblioteca, Museo Gonzaga: tutti i più importanti spazi culturali saranno aperti al pubblico nel weekend con iniziative di grande interesse.

Si comincia sabato 22 alle ore 16 con “Un solo sogno: la libertà”, concerto live in biblioteca all’interno della Rocca dei Gonzaga. Dalle ore 17, e fino alle 19, presso la sala Sala Civica “A. Daolio”, sempre all’interno della Rocca dei Gonzaga, “Storie, disegni e parole di Agusuto”, mostra di opere di Augusto Daolio.

Alle 20:30, al Teatro Tenda nell’Area Verde, Carne e Giorgia Maggi, vincitori dell’8° Concorso di Beneficenza “Augusto Daolio”, e Andrea Dirlinger, vincitore del 20° Festival di Torremaggiore – “Premio A. Daolio”: Alessio Pio Accadia. Special Guest Americo Marinelli (Piano – Solo tracce nel tempo).

Alle 21 il concerto dei Nomadi.

Domenica 23, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso la sala Sala Civica “A. Daolio”, sempre all’interno della Rocca dei Gonzaga, “Storie, disegni e parole di Agusuto”, mostra di opere di Augusto Daolio.

Alle 11, al Teatro comunale F. Tagliavini in Rocca dei Gonzaga, presentazione del libro “Soldi in tasca non ne ho, ma lassù m’è rimasto Dio” con Beppe Carletti e l’autore Marco Rettani. Conduce Pier Luigi Senatore

Alle 12:30, al Teatro Tenda, firmacopie del libro “Il pallone, il bar, un jukebox” con Yuri Cilloni e Massimo Vecchi

Alle 14 inizio del live al Teatro Tenda Area Verde con Gaia Dondè, Daniele Paolucci, Francesca Mazzuccato, Nettuno, Atuna e Silvia Lo. Special Guest: Matsby

Alle 16 Presentazione Premio Augusto Daolio città di Novellara, con Marco Barbieri. Assegnazione contributo da parte dell’Associazione Augusto per la Vita.

Alle 16:30 live dei Nomadi.

Come sempre, il Museo Gonzaga sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La Mostra della civiltà contadina sarà invece aperta sabato 22 dalle 14:30 alle 18 e domenica 23 9:30 alle 12:30. L’acetaia sarà aperta domenica dalle 9:30 alle 12:30.

L’ex Macello Comunale di via Mascagni 13 che ospita la mostra Arte e vita sarà aperto sabato 22 e domenica 23 dalle 10 alle 12:30.