La FP CGIL di Bologna denuncia gravi difficoltà ai Servizi Demografici e URP del Comune di Bologna. Servono nuove assunzioni

E’ quanto emerso nell’assemblea, molto partecipata indetta dalla FP CGIL, delle lavoratrici e lavoratori del Settore Servizi demografici e degli Uffici Relazioni con il Pubblico che hanno rappresentato un quadro allarmante.

“Si tratta di servizi indispensabili alla cittadinanza: matrimoni, nascite, decessi, Polizia Mortuaria, notificazione di atti, anagrafe e ufficio elettorale, per citarne alcuni.

La principale criticità riscontrata è la grave carenza di personale, che rende difficoltosa la normale erogazione dei servizi.

Il turnover e la sostituzione dei dipendenti che cessano la loro attività, sono del tutto inadeguate e insufficienti a garantire condizioni di lavoro e di servizio sostenibili e determinano la conseguente “fuga” di colleghi verso altre opportunità lavorative, anche nel privato. Si verificano sempre più frequentemente situazioni che “costringono” gli addetti a rinunciare a ferie e permessi e a svolgere un numero di ore di lavoro straordinario insostenibile, spesso non pagato, trasformando di fatto il lavoro straordinario da strumento eccezionale a modalità ordinaria di organizzazione del lavoro, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio” spiega in una nota FP Cgil.

“In poco più di un anno, dal 2023 ad oggi, il numero di persone impiegate agli sportelli URP è passato da 80 a 60, compreso il personale part-time, con una età media superiore a 50 anni.

Solo nel 2023 l’attività degli sportelli, telefonica o di front office, ha visto 270.000 contatti con l’utenza con una media di 230 rilasci di Carte di identità elettroniche per un totale annuo che sfiora le 59.000 unità, oltre 100 residenze al giorno per un totale di circa 26.000 l’anno.

Da gennaio a settembre del 2024 gli accessi da parte dell’utenza rilevati nel solo URP di Piazza Maggiore sono stati una media di circa 7.000 al mese, oltre 200 al giorno.

Di fronte a questi numeri e alla grave carenza di personale nell’organico di questi servizi, l’unica risposta da parte dell’Amministrazione sembra essere lo spostamento di sede e di mansione del personale in servizio, a seconda delle emergenze che si presentano, senza tenere conto delle competenze specifiche dei singoli dipendenti e delle difficoltà logistiche che tali spostamenti comportano e che ricadono forzosamente sull’utenza e sul servizio.

Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato come in tutti gli uffici la dotazione organica sia inferiore non solo a quella concordata e prevista con le sigle sindacali in fase di riorganizzazione, ma anche insufficiente a garantire il servizio ed è per questo che la FP CGIL ritiene, come dice da tempo, che per trovare soluzioni percorribili, l’Amministrazione comunale non possa prescindere dall’assunzione di nuovo personale, a partire dallo scorrimento della graduatoria già in vigore che scadrà tra qualche.

E’ bene inoltre sottolineare, che i servizi demografici, non sono solo un servizio essenziale che riguarda beni fondamentali per il cittadino – e già questo dovrebbe bastare – ma rappresentano anche il primo punto di contatto tra la cittadinanza e il Comune, con tutti i pro e i contro che ne conseguono, come il fatto di essere il primo luogo in cui i cittadini esprimono lamentele e malessere.

A ciò si aggiungono i rischi dovuti a luoghi di lavoro spesso fatiscenti o inadatti, oltre a quelli connessi alle aggressioni verbali e fisiche da parte di una cittadinanza sempre più esasperata.

Chiediamo – conclude FP CGIL Bologna – quindi all’Amministrazione di incrementare il personale con un piano di assunzioni adeguato e di attuare quanto necessario per restituire benessere lavorativo e sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori. Sono condizioni necessarie per garantire Servizi di qualità in grado di dare risposte adeguate ai bisogni della cittadinanza”.