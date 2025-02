Incontri d’arte in biblioteca a Campogalliano

Un itinerario in nove tappe per approfondire l’arte occidentale in tante sue sfumature. L’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg e la biblioteca comunale Edmondo Berselli di Campogalliano organizzano un ciclo di nove lezioni tenute da Diego Furgeri per indagare il sogno, il viaggio e il mito come forze della produzione culturale umana, dall’arte figurativa alla letteratura.

Il primo appuntamento con la rassegna “Incontri d’arte” è per mercoledì 26 febbraio dalle 17 alle 18.30 presso la biblioteca Berselli, per proseguire sempre al mercoledì pomeriggio allo stesso orario, nelle giornate del 12 marzo, 2, 9, 23 e 30 aprile, 7, 21 e 28 maggio.

Per partecipare agli incontri, è necessario iscriversi, contattando la biblioteca al numero 059-526176 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.campogalliano.mo.it (il corso prevede un contributo e la tessera associativa dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg).