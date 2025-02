Il Comune di Marzabotto sostiene la Campagna #LOTTOANCHIO 2025 di Ageop, l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica. E’ il progetto pilota che porta l’assistenza domiciliare nelle case solidali che ospitano i bambini malati di tumore non residenti a Bologna.

Ieri mattina, in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, alla presenza della Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, i volontari del Punto Ageop “ ” hanno piantato un nel giardino Hans e Sophie Scholl. Hanno partecipato all’evento le classi quarte della scuola primaria, la 1B della scuola secondaria di primo grado dell’IC di Marzabotto e le loro insegnanti.

Ageop Ricerca da oltre 40 anni raccoglie fondi a supporto delle famiglie dei bimbi e ragazzi malati di cancro e finanzia la ricerca per trovare cure per le patologie oncologiche pediatriche.

Con questo melograno, donato al Comune di Marzabotto, si vuole sensibilizzare i bambini e la cittadinanza tutta ad unirsi a supporto di chi attraversa il percorso difficile di una diagnosi e un percorso oncologico.

Le case Ageop non sono semplici alloggi, ma una rete attiva di sostegno in cui sentirsi ascoltati e accompagnati attraverso il supporto e l’ausilio di professionisti e volontari, che permettono di superare l’isolamento, di trovare ascolto per i propri bisogni, di giocare con altri bambini e coltivare passioni che rendono il tempo di malattia un tempo di vita.

Per aiutare Ageop si può accedere al portale della campagna #LOTTOANCHIO 2025 dal seguente link: https://www.ideaginger.it/progetti/lottoanchio-2025.html