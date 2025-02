“Il bivacco”, sabato a Fiorano presentazione del romanzo di Marcello Bondi e Fabrizio Carollo

Sabato 22 febbraio alle 17 a Fiorano Modenese (MO), presso la libreria Le vite degli altri in via Vittorio Veneto 36, centro storico di Fiorano, verrà presentato per la prima volta al pubblico il romanzo “Il bivacco”, di Marcello Bondi e Fabrizio Carollo. Dialogherà con gli autori Gabriele Bassanetti.

Davanti al fuoco di un bivacco notturno, un gruppo di cowboy racconta a un vagabondo che si è unito a loro per caso tre storie misteriose. Chi è l’enigmatico vagabondo al quale i cowboy fanno ascoltare le loro storie? Che cosa nasconde dietro i suoi silenzi?

Mistero e orrore si fondono per far rivivere il lato più oscuro della frontiera americana. Un libro partecipato e interattivo, con illustrazioni originali realizzate appositamente e la sorpresa di una serie di temi musicali realizzati come sottofondo alle storie raccontate nel testo.

Marcello Bondi, fioranese, classe 1995, decide di intraprendere la carriera di sceneggiatore nel 2014. Da sempre cerca di spaziare tra i generi narrativi per raccontare storie. Ha scritto storie per Diabolik, Tex, Topolino, Zagor. Nel 2022 viene pubblicata la sua prima mini-serie a fumetti dal titolo Samurai 2.0 per il mercato americano, poi uscita anche in Germania e in Italia. Nel 2023 è tra gli autori del graphic novel Odino Buzzi: Cronista Detective. Dal 2023 insegna sceneggiatura e storytelling all’ADAC-Accademia delle Arti Creative di Modena. Collabora con vari editori italiani ed esteri.

Fabrizio Carollo vive e lavora a Marzabotto. Collabora con diversi portali giornalistici, Web tv e reti locali in qualità di speaker e conduttore e organizza eventi culturali nell’Appennino come direttore artistico. Lo stile di narrazione fantasioso e surreale che lo contraddistingue gli è valso l’appellativo di Scrittore dei Sogni. Ha pubblicato le raccolte di racconti Dusk (2010), Il sonno del mostro (2011), L’armonia dei sogni spezzati (2012), 7 Rintocchi (2017); i romanzi Rosso tenebra, Segmenti, Il mostro della mannaia, Segmenti in volo, La spada di selce. Adorate il tricheco è la sua decima controversa opera.

Per info: www.fabriziocarollo.it